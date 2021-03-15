الحى المتنقل..سيارة مجهزة كمركز تكنولوجى يقدم خدمات حكومية لأهالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

دشن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، خدمة "الحى المتنقل" بحى شرق سوهاج، وهى عبارة عن سيارة مجهزة كمركز تكنولوجى متنقل لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين فى سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سوهاج يرافقه أحمد سامى القاضى نائب المحافظ عددا من السيارات والمعدات الجديدة المنضمة حديثا لحى شرق لدعم منظومة النظافة وخدمة المواطنين، بحضور عامر عوض رئيس الحى.

وقال الفقى فى بيان إنه تم تفعيل خدمة الحى المتنقل لأول مرة بسوهاج فى سبتمبر الماضى بحى غرب، لتكون الخدمة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، واليوم ندشن ثانى سيارة متنقلة بحى شرق للتيسير على المواطنين، وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية .

كما تفقد محافظ سوهاج، 6 معدات جديدة منضمة حديثا لحى شرق سوهاج بتكلفة 4 مليون و750 ألف جنيه، وذلك استمرارا لخطة المحافظة لدعم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى والأحياء.

وأوضح عامر عوض رئيس حى شرق سوهاج، أن المعدات الجديدة تشمل "لودر مفصلى 1 متر، و سيارة مكبس 6 متر، وسيارتين ربع نقل قلاب، وسيارة مكنسة كهربائية، وسيارة مجهزة لتقديم الخدمات الحكومية كمركز تكنولوجى متنقل لخدمة المواطنين"، مشيرا إلى أن تلك المعدات تساهم فى تعزيز إمكانات وقدرات الحى لتغطية أكبر عدد من المناطق وسرعة إنجاز أعمال النظافة.



المحافظ يتفقد سيارة الخدمات الحكومية المتنقلة لحي شرق



سيارة الخدمات الحكومية المتنقلة لحي شرق



المحافظ يتفقد معدات حي شرق الجديدة