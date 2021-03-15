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الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى

الإثنين، 15 مارس 2021 11:13 ص
الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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 نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة
 
 

المسحات الطبية

الدورى العام

وزارة الشباب والرياضة

الكشف على كورونا

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