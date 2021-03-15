الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تحمل وزارة الشباب والرياضة تكلفة المسحات الطبية الخاصة بالكشف عن كورونا لأندية الدورى خلال الفترة المقبلة
الحكومة تنفى تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورىالإثنين، 15 مارس 2021 11:13 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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