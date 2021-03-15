الجريدة الرسمية تنشر إلغاء الضبطية القضائية لـرئيس مدينة القنايات بالشرقية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لـ محمد الهوارى إبراهيم العزوزى رئيس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، بالقرار رقم 133 لسنة 2021.

كما جاء في الجريدة قرار منح إيهاب حسن محمد حسين خاطر، القائم بتيسير أعمال رئيس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، بصفته الوظيفية وفي دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2020.