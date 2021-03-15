التموين: توجيهات بتوفير 1.8 مليار جنيه لرفع السعة التخزينية للحبوب

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السعة التخزينية للصوامع زاد لأكثر من الضعف ليكون 3.4 مليون طن بدلا من 1.6 مليون طن من 2014 حتى الآن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه وجه بتوفير 1.8 مليار دولار لرفع السعة التخزينية منذ قدومه للوزارة، ورفع الاحتياطى الاستراتيجي للسلع لمدة 6 أشهر.



وأضاف وزير التموين خلال افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب، أن رفع السعة التخزينية للحبوب حمى مصر والاقتصاد المصرى من أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد ونو ما حدث بالفعل بالتزامن من تأثر دول كبرى بالأزمة .



وقال المصيلحى، إن مصر لديها 4.7 شهر خزين من القمم كسلع استراتيجية وسيتم زيادتها، وتم تكوير 34 صومعة، مشيرا إلى أنت تم رفع ايضا صوامع شركات المطاحن بالإضافة إلى ادخال احدث التكنولوجيا للحفاظ على الحبوب بما ساهم فى توفير الفقد والحفاظ على السلع الاستراتيجية.

وأشار وزير التموين، مركز التدريب الذى سيتم افتتاحه اليوم سيساهم فى رفعت كفاءة العاملين وتوفير قيادات مدربة بما يجذب للاستثمار. حضر الافتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ووفد من السفارة الإماراتية وسفارة الدينمارك.