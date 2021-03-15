التعليم: جارى تحديد مقررات الترم الثانى للمرحلة الثانوية وإعلانها قريبا

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعلان مقررات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الاعدادى، وباقي المقررات للمرحلة الثانوية يتم إعدادها حاليا وسيتم إعلانها قريباً، موضحة أن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سوف يؤدون امتحانات من المنزل خلال الفصل الدراسي الثانى على التابلت.



وانطلقت أمس الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار " بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.



