اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب رغم منحهم حرية التواجد بالمدارس.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 03:58 م
التعليم تعلن ارتفاع نسب حضور الطلاب رغم منحهم حرية التواجد بالمدارس.. صور ارتفاع فى نسب حضور الطلاب
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المدارس اليوم الاثنين، حضورا مرتفعا للطلاب رغم منح الطلاب حرية الحضور أو استكمال المناهج، فيما تفقدت قيادات المديريات الفصول للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تفقد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس مدارس إدارة الجناين التعليمية بمنطقة جنيفة، وشملت الجولة مدارس طلعت حرب الإعدادية المشتركة وفصول طلعت حرب الثانوية، والشهيد النقيب محمد عادل ومدرسة كبريت التجارية.

وأكد محمود الفولى، أن الدراسة منتظمة وهناك شرح من قبل أعضاء هيئة التدريس، وأن المدارس تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الطلاب.

وانطلقت أمس الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.

FB_IMG_1615815254243
 

الطلاب داخل الفصل

FB_IMG_1615815258701
الطلاب داخل الفصل

 

 

FB_IMG_1615815261804
ارتفاع فى نسب حضور الطلاب 

وزارة التربية والتعليم

الدراسة بالترم الثانى

التربية والتعليم

الحضور بالترم الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة