اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وتتحمل تكاليف الماجستير والدكتوراه..

التضامن تصرف 2000 جنيه "دعم شهرى" لمعيد بالجامعة من دور الأيتام

الإثنين، 15 مارس 2021 02:46 م
التضامن تصرف 2000 جنيه "دعم شهرى" لمعيد بالجامعة من دور الأيتام لقاء وزيرة التضامن و عبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عبدالله شكرى، أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية، الذى قدم نموذجا ملهما باجتهاده دراسيا حتى أصبح معيدا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق.
 
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى به مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى به فى الاجتهاد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التى يواجهها فى حياته.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم مادى لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريا لمساعدته فى الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، مع تحمل تكاليف رسالتى الماجيستير والدكتوراه الخاصة بعبدالله.

ووجهت "القباج" أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها عبدالله من محافظة الشرقية، فى إطار توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم لأولاد دور الايتام.

PHOTO-2021-03-15-13-13-08
لقاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي بعبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية

PHOTO-2021-03-15-13-13-08_1
جانب من لقاء الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن  الاجتماعي وعبدالله شكرى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية

PHOTO-2021-03-15-13-13-08_2
وزيرة التضامن تلتقى أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية


 

 


وزيرة التصامن

معيد بالجامعة من ابناء دور الأيتام

اخبار مصربة

اخبار مصر

اخباراليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة