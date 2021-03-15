التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "كرامة"

كتب ــ مدحت وهبة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، اعتباراً من اليوم الإثنين، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج "كرامة"، وهما كبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم الصرف للأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من "تكافل" اعتبارا من بعد غدا فى اطار الحرص على عدم التكدس أمام المنافذ كإجراء احترازى للوقاية من كورونا.



وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى، فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، حيث تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ برنامج الدعم النقدى واستطاعت الوصول إلى كافة الفئات الفقيرة فى جميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، بهدف مساعدة الأسر فى إيجاد مصدر رزق لهم للإنفاق على أسرهم وتشجيعهم على تعليم أبنائهم مما ساهم البرنامج فى وصول أبناء الكثير من الأسر المستفيدة الى المراحل الجامعية، وقيام وزارة التضامن بتوفير منح مجانية للمتفوقين فى كبرى الجامعات.



وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى "بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.



