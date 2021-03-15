اليوم السابع
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البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا

الإثنين، 15 مارس 2021 09:50 م
البيت الأبيض: سنرحب بمساعدة ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا ساكى
واشنطن (أ ش أ)

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 قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في الترويج للقاح فيروس كورونا لمؤيديه.

وأوضحت ساكي - في تصريح أوردته شبكة "سي إن إن" اليوم - أنه " في حالة أن الرئيس السابق ترامب أصبحت لديه رغبة في أن يتحدث بشأن سلامة وفعالية اللقاح، بالتأكيد سندعم ذلك".

وأشارت إلى أن الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الإبن وبيل كلينتون وجايمي كارتر، "لم يكونوا في حاجة إلى دعوة" للمشاركة في الترويج للقاح ، مؤكدة أن هدف الرئيس بايدن هو إيصال اللقاح لكل الأمريكيين "ليس فقط الذين صوتوا من أجله".

 

 


البيت الأبيض

واشنطن

جين ساكي

ترامب

فيروس كورونا

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