الاتحاد المصرى للتأمين يناقش دور القطاع فى تحقيق رؤية مصر 2030

كتب حسام الشقويرى

يناقش الاتحاد المصرى للتأمين مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واهميتها لشركات التأمين ومساهمة القطاع في تحقيق رؤية الدولة المصرية لعام2030، من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الاستدامة ، وذلك في ورشة عمل افتراضية، يوم الثلاثاء القادم ، كما تتعرض الورشة لتبادل الخبرات فى ذات الموضوع من قطاع البنوك و دول الخليج العربى .

ويرأس الندوة، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، ويشارك فيها كمتحدث الدكتور كريم سرور أستاذ مشارك المحاسبة وحوكمه الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد بجامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة ، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وزيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية والتمويل بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ، ويدير الورشة الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، وتركز الورشة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها لشركات التأمين.