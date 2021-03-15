اليوم السابع
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الاتحاد المصرى للتأمين يناقش دور القطاع فى تحقيق رؤية مصر 2030

الإثنين، 15 مارس 2021 04:00 ص
الاتحاد المصرى للتأمين يناقش دور القطاع فى تحقيق رؤية مصر 2030 علاء الزهيرى
كتب حسام الشقويرى

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يناقش الاتحاد المصرى للتأمين مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واهميتها لشركات التأمين ومساهمة القطاع في تحقيق رؤية الدولة المصرية لعام2030، من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم الاستدامة ، وذلك في ورشة عمل افتراضية، يوم الثلاثاء القادم ، كما تتعرض الورشة لتبادل الخبرات فى ذات الموضوع من قطاع البنوك و دول الخليج العربى .

 

ويرأس الندوة، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ، ويشارك فيها كمتحدث الدكتور كريم سرور أستاذ مشارك المحاسبة وحوكمه الشركات ونائب رئيس قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد بجامعة نورثمبريا – نيوكاسل – المملكة المتحدة ، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وزيبا عسكر رئيس مركز الدراسات المصرفية والتمويل بمعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ، ويدير الورشة الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين، وتركز الورشة على مفهوم المسؤولية الاجتماعية واهميتها لشركات التأمين.

 

 


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