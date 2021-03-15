الأمم المتحدة ترحب بأداء حكومة ليبيا لليمين القانونية: خطوة نحو الديمقراطية

كتب : أحمد جمعة

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، فى بيان رسمى، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين اليوم أمام مجلس النواب، وذلك أثناء جلسته المنعقدة فى طبرق.

وهنأ المبعوث الخاص رئيس الوزراء الليبى، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد ويحثهم على الإسراع فى معالجة لتحديات العديدة التى يواجهها الشعب الليبى وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021، وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب الليبى وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.

وأثنى المبعوث الخاص على الرئيس السابق للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فائز السراج، لقيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن جلسة أداء اليمين تجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والمساواة وتمكين المرأة والشباب، ونحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بشكل متساوٍ للجميع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية.