اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأربعاء.. قطع مياه الشرب عن كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان يوم كامل للصيانة

الإثنين، 15 مارس 2021 10:34 م
الأربعاء.. قطع مياه الشرب عن كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان يوم كامل للصيانة قطع المياه _ صورة أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة لمدة 25 ساعة إبتداءً من صباح يوم الأربعاء 17 مارس الجارى، وذلك بسبب القيام بأعمال صيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها، أنه نظراً لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادى العرب وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية : مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج )، ومركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت ) .

وأوضحت الشركة فى بيانها، بأن قطع المياه إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 18/3/2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

 

 


قطع المياه

كوم امبو

نصر النوبة

اسوان

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة