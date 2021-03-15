الأربعاء.. قطع مياه الشرب عن كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان يوم كامل للصيانة

أسوان – عبد الله صلاح

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع مياه الشرب عن مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة لمدة 25 ساعة إبتداءً من صباح يوم الأربعاء 17 مارس الجارى، وذلك بسبب القيام بأعمال صيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان لها، أنه نظراً لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادى العرب وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية : مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج )، ومركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت ) .

وأوضحت الشركة فى بيانها، بأن قطع المياه إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17/3/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 18/3/2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .