ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى نوفمبر إلى 3652 ألف طن

كتب: مدحت عادل

واصل معدل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعه منذ عدة أشهر، حيث رصدت بيانات حكومية ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 3652 ألف طن، بينما كان حجم الاستهلاك نحو 3533 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 119 ألف طن.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن انتاج الغاز الطبيعي في المقابل شهد تراجعا طفيفا، حيث بلغ نحو 3909 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4253 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق بلغ 344 ألف طن، وسجل إنتاج الزيت الخام نحو 2391 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 2640 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بفارق بلغ 249 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ الاستهلاك المحلي نحو 4111 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3898 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2368 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.

وبلغ حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3877 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 3950 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 73 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات نحو 2447 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2600 ألف طن بتراجع بلغ 153 ألف طن.