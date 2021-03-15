اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 07:57 م
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احذر.. تلف أعصاب القدمين علامة على الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى

الإثنين، 15 مارس 2021 07:00 م
احذر.. تلف أعصاب القدمين علامة على الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى مضاعفات السكر على القدمين
ندى سليم

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مرض السكرى من النوع الثانى من الأمراض المزمنة التي لا ترتبط بأعراض محددة عند الإصابة، كما يسبب العديد من المضاعفات على صحة الجسم.

اعراض الاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى
اعراض الاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى تلف الأعصاب في القدمين، والشعور بإحساس يشبه وخز الدبوس.

وذكر الخبراء، أن اعتلال الأعصاب هو أحد المضاعفات التى يؤدى إليها مرض السكرى، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأعصاب في الجسم، لذا يجب على مرضى السكري إجراء فحص مفصل للقدم كل عام للبحث عن العلامات المبكرة لاعتلال الأعصاب السكري، التي قد يكون أهمها عدم القدرة على الشعور بوخز أو برودة أو اهتزاز في أصابع القدم مقارنة بأعلى الساقين.


ومن ضمن العلامات التي تدل عى الإصابة بالاعتلال الأعصاب السكري ما يلي:
 

1.وخز أو حرقان

2.آلام أو تقلصات حادة

2.زيادة الحساسية للمس.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الصحة البريطانية، فإن العلاج المبكر من اعتلال الأعصاب  السكرى قد يقلل من خطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى، حيث يعتمد العلاج على خفض مستويات السكر في الدم، من خلال اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول كميات قليلة من السعرات الحرارية، والاعتماد على العناصر الأساسية المتمثلة في  الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والكربوهيدرات التي يمكن أن يكون لها تأثير واضح على مستويات السكر في الدم.

 


مضاعفات السكر على القدم

السكرى

مرض السكرى

اعراض السكرى من النوع الثانى

اسباب مرض السكرى

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