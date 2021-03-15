إقامة منافذ لتوفير اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاَ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرق موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، والتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمحال وخاصة بالمطاعم، حفاظا على صحة المواطنين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بسرعة تحديد مواقع بالمدن والقرى لإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة باكيات للتجار مقابل تخفيض الأسعار للمواطنين، وتشمل المنافذ كافة أنواع المواد الغذائية والتمور وياميش رمضان، إضافة إلى اللحوم، بشرط أن يكون المنفذ قريب من الأهالى، وبعيداً عن الشوارع حتى لا تُغلق، موجهاً الصحة والتموين والطب البيطرى بمتابعة المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها، حفاظا على صحة المواطنين.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على تنظيم حملات يومية على مواقف السيارات والمحال وخاصة المطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، موجهاً بانذار المخالفين أولا ثم غلقها لمدة أسبوع فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه بتطبيق القانون تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون فى صحة وحياة الواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من عقود التقتين، وحث الأهالى على التقدم للتصالح، كما وجه بمتابعة رؤساء المدن ونواب رؤساء المدن لأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية، كما شدد على المتابعة اليومية مع مديرية الصحة، ومدراء المستشفيات للتأكد من توافر الأكسجين بمستشفيات وأقسام العزل، وتوفير الاحتياطى منه.