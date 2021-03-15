إحلال وتجديد 11 وحدة بيطرية بالشرقية والمحافظ يُتابع مشاريع الصرف الصحى.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير 11 وحدة بيطرية من الوحدات التابعة لمديرية الطب البيطرى بمراكز ومدن المحافظة بتكلفة 6 ملايين و111 ألف جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات البيطرية وللحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، فى بيان، أنه تم اعتماد مبلغ 6 ملايين و111 ألفا و733 جنيه بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 ، وذلك للانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتطوير 11 وحدة بيطرية من الوحدات التابعة للمديرية بمراكز ومدن المحافظة، والتى شملت إنشاء وحدتين بسنهوت مركز منيا القمح وبيشة قايد مركز الزقازيق ، وإحلال وتجديد 6 وحدات بيطرية بمركز الزقازيق ووحدتين بيطريتين بمركز الحسينية ووحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر ووحدة الغزالى بمركز فاقوس، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 3 وحدات بيطرية بمركز منيا القمح ووحدة أبو كبير البيطرية ووحدة سوادة بمركز فاقوس، وذلك بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية فى المناطق الريفية الموجودة بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمربيين، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المبانى التابعة للمديرية بالمحافظة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية معدلات تنفيذ مشروع صرف صحى قرية العلاقمة بمركز ههيا والمُقام بتكلفة 50 مليون جنيه ليساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لأهالى القرية ، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية ، فى بيان، أنه جارى تنفيذ 93 مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفه اجماليه بلغت 12 مليار و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع ، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمه قرى ومدن المحافظة ، وذلك فى إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى تنفيذ أعمال انشاء مشروع صرف صحى قرية العلاقمة بمركز ههيا بتكلفة 50 مليون جنيه والذى يشمل إنشاء محطة معالجة صرف صحى تعمل بطاقة 3 آلاف م3/ اليوم ومحطتى رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع 25% ونسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 65%, وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد ، لافتاً إلى من المتوقع الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية العام الجارى ليعود بالنفع والفائدة على أبناء القرية والقرى المجاورة.



العلاقمه



قصاصين الأزهار



وحدة الزنكلون



وحدة الغزالى



وحدة الناصرية



وحدة بيطرية