إحالة 5متهمين انتحلوا صفة الشرطة ونصبوا على طبيب للمحاكمة الجنائية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة 5 أشخاص متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، واستيلائهم من طبيب على مبلغ 300 ألف جنيه، إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين، وإعادة المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى ضبط سيارتين استخدمهما المتهمون في ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب، أفاد فيه بتعرضه لواقعة احتيال، على يد 5 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة، واستولوا منه على مبلغ 300 ألف جنيه. وذكر الطبيب، أن المتهمين استولوا منه على حقيبة النقود، بعد أن استوقفوه بسيارته، حيث كانوا يستقلون سيارتين، ملاكي وميكروباص، وأدلى بأوصافهم لرجال المباحث. بإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية الجناة، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، كما تم ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، واستعادة المبلغ المالي المستولى عليه. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.