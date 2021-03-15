أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة رواتب العاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.



واقرأ أيضاً الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.



100 مليار جنيه حجم مبادرة التمويل العقارى لدعم المواطن.. إنفوجراف أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية توجيهاته للبنك المركزى لإطلاق مبادرة التمويل العقارى التى تتمثل فى منح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%؛ بهدف تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة.



10 صور تبرز إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسي أبرزت مجموعة من الصور، إقبال المواطنين على منافذ "كلنا واحد"، لشراء المستلزمات الغذائية والمنزلية، حيث أطلقت وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، المرحلة السابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية.



مليون و600 ألف يورو العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي في الموسم كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون وكيل أعمال فرجانى ساسى على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.



القوى العاملة تعلن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" للعمالة الوافدة بالسعودية 30 يوماً تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.



الإدارية العليا ترفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة نادي الزمالك قضت المحكمة الادارية العليا، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقامه من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.. ويؤكد: ستحدث انفراجة فى النشاط الاقتصادى.. ويقر اتفاقية دعم تدريس "الفرنسية" كلغة أجنبية بالمدارس.. ويوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.



الأهلي والزمالك فى مهمة صعبة بأفريقيا.. القطبان يرفعان شعار لا بديل عن الفوز.. الأحمر يتحدى الرطوبة والحرارة والنجيل الصناعى للدفاع عن اللقب أمام فيتا كلوب.. والأبيض يتسلح بعامل الأرض والخبرات فى مواجهة الترجى يدخل قطبي الكرة المصرية تحديا صعباً، عندما يخوضان منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب في المباراة المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، والتي تقام بالكونغو، بينما يستضيف الزمالك فريق الترجي في التاسعة مساءً الثلاثاء أيضاً على استاد القاهرة الدولي.



أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاع بقيمة 3 جنيهات قبل قليل في التعاملات بسوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن إلي 1733 دولار مقابل 1726 دولار صباحا.



هام لأولياء الأمور..تعرف على تعليمات وزارة التعليم بشأن الامتحانات والدراسة عام استثنائى شهدناه فى مدارسنا هذا العام، فرضته علينا ظروف استثنائية جدا، استلزمت عملية إدارة معقدة جدا لعملية التعليم، للحافظ على صحة طلابنا وصحة أسرهم، وفى نفس الوقت نحافظ على مستقبلهم ومستقبل البلاد بألا يكون لدينا جيل لم يتلق التعليم بشكل جاد، لذا فإن هناك العديد من المتغيرات التعليمية التى يجب أن يكون واعيا بها كل ولى أمر لطالب، عليه أن يتابعها بشكل جيد، تم إيضاحها فى هذه التغطية التى أعدها محمود حسن، وقدمتها نسرين فؤاد.



رئيس الوزراء يتابع مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، لمتابعة مشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة.

وزير الخارجية ونظيره الغينى يبحثان الجهود الإقليمية لمجابهة التنظيمات الإرهابية استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، وزير خارجية غينيا كوناكرى، الدكتور إبراهيم كابا، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وتناول قضايا القارة التى تشغل اهتمام الدولتيّن.



الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.



هيئة الدواء فى توضيح حاسم: أى لقاح لـ كورونا يدخل البلاد يحصل على تراخيص تضمن الفاعلية ومعدلات الأمان .. نجرى دراسات وتحاليل متعددة قبل اعتماده.. وجميع اللقاحات تحفز جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة للفيروس أكدت هيئة الدواء المصرية، أن أى لقاح يدخل البلاد لابد أن يحصل علي الموافقات والتراخيص اللازمة التى تضمن فاعليته ومأمونيته الكاملة علي البشر.

وقالت هيئة الدواء المصرية فى منشور اليوم: "نطمنئك قبل أخذ أي لقاح لكورونا، أن هيئة الدواء المصرية تجرى كل الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماد أي لقاح للفيروس ليطمئن كل مواطن على نفسه وعلى عائلته قبل استخدامه".



مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بتحسين الخدمة للمستفيدين بمبادرة حياة كريمة عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها لتطوير وتحسين أداء الشبكات الكهربائية للقرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، بحضور كل من المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والدكتور خالد الدستاوى، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع، والمهندس على عبد الفتاح، وكيل وزارة الكهرباء لشئون مكتب الوزير.

الرئيس السيسي يوجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

كما وجه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.