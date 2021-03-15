من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الادارة الأمريكية الجديدة، والتى أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب.

وتابع: هذه الإدارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهى ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعى كما جرت العادة منذ اتفاق أوسلو.

هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة بأى جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا الى اجتماع مجموعة ميونخ التى تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان فى هذا الخصوص.