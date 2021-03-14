CDC: تطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية يسجل انخفاضًا "تاريخيًا" بسبب كورونا

كتبت إيناس البنا

قال الدكتور روشيل والينسكي، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، إنه خلال جائحة فيروس كورونا، كان هناك انخفاض "مقلق" في تطعيمات الأطفال ضد الأمراض المعدية الأخرى.

وحث مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وفقا لتقرير شبكة " CNN"الآباء على التأكد من تلقى اللقاحات.



انخفاض معدل تطعيمات الاطفال وسط جائحة كورونا

وأضاف: "يعد التطعيم طوال فترة الطفولة أمرًا ضروريًا لأنه يساعد في توفير المناعة قبل تعرض الأطفال لأمراض قد تهدد حياتهم، وأثناء الوباء، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في زيارات أطباء الأطفال، ولهذا السبب، انخفضت طلبات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لتطعيم الأطفال بحوالي 11 مليون جرعة، وهو انخفاض كبير وتاريخي".

وتابع: "نظرًا لأننا نعمل على إعادة أطفالنا إلى المدرسة، فإننا بالتأكيد لا نرغب في مواجهة حالات تفشي معدية أخرى يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة والنكاف، فعند التخطيط للعودة الآمنة لطفلك إلى المدرسة، يرجى مراجعة الطبيب من أجل تأكد من أنهم على اطلاع بجدول اللقاحات الضرورية".



معدل انخفاض لقاحات الاطفال

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يحصل الأطفال على 14 لقاحًا مختلفًا للحماية من 19 مسببات الأمراض المختلفة، والتوقيت مهم للعديد من اللقاحات لخلق أقوى مناعة.

ووجدت دراسة سابقة من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن عدد لقاحات الأطفال التي يتم تناولها في ميشيجان انخفض بنسبة تصل إلى 22٪ وسط جائحة فيروس كورونا.

ونُشرت هذه النتائج بعد أقل من أسبوعين من تقرير آخر من مركز السيطرة على الأمراض أظهر أن لقاحات الأطفال تراجعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء الوباء.