5 علامات تدل على نقص الحديد في الدم ومنها شحوب الوجه

كتبت فاطمة خليل

نقص الحديد من المشاكل الصحية الشائعة في جميع أنحاء العالم، وتحدث هذه الحالة المعروفة أيضًا باسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يمكّنها من حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



نقص الحديد

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟



فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شائع بين النساء في فترة الحمل والحيض، بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، ولكن حتى الرجال والنساء الأكبر سنًا معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى نزيف داخلي وتضخم القلب وفشل القلب الشيء الجيد هو أنه يمكن علاج هذه الحالة بسهولة من خلال تناول مكملات الحديد بانتظام، ولكن من أجل ذلك أولاً، من المهم أن يتم تشخيصها في الوقت المناسب.



اعراض نقص الحديد

اعراض نقص الحديد في الدم



تظهر على أجسامنا العديد من علامات وأعراض نقص الحديد، عليك فقط تحديد تلك العلامات في مرحلة مبكرة والتصرف وفقًا لذلك، فيما يلي بعض العلامات الشائعة لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الشعور بالتعب طوال الوقت

التعب هو أكثر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد شيوعًا، يحدث هذا لأن جسمك لا يحتوي على كمية كافية من الحديد اللازمة لصنع الهيموجلوبين.

بدون كمية كافية من الهيموجلوبين، لا تصل كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجتك وعضلاتك، مما يجعلك تشعر بالتعب بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لنقل المزيد من الدم الغني بالأكسجين حول جسمك هذه المهمة الزائدة تجعلك تشعر بالتعب.

شحوب الوجه

الهيموجلوبين الذي يعطي الدم لونه الأحمر ويجعل بشرتنا تبدو صحية، انخفاض مستوى الحديد في الجسم يجعل الدم يبدو أقل احمرارًا وبشرتنا تبدو شاحبة.

يشير الجلد الباهت أو اللون الشاحب داخل الجفن السفلي أيضًا إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في هذه الحالة، يظهر وجه الشخص ولثته وشفتيه وجفونه السفلية وأظافره عديم اللون.

ضيق التنفس

يساعد الهيموجلوبين خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في جسمك منخفضًا بسبب نقص الحديد ، يجد جسمك صعوبة في تزويد الأنسجة بالأكسجين.

عندما لا تحصل عضلاتك على كمية كافية من الأكسجين، فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب أثناء المشي أو أداء أي مهمة أخرى.

خفقان القلب

يمكن أن يكون خفقان القلب عرضًا آخر من أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، يعني انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم أن قلبنا يجب أن يعمل أكثر لنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم قد يؤدي هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب وإذا تركت دون علاج ، فقد تؤدي أيضًا إلى تضخم القلب أو نفخة القلب أو قصور القلب.

الشعر والبشرة الجافة والتالفة

الجلد الجاف والشعر التالف والأظافر الهشة علامات تدل على انخفاض مستوى الحديد في الجسم نقص الأكسجين المتاح للخلايا بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم يمكن أن يجعل بشرتك وشعرك جافين ومتضررين وعندما لا يحصل الجلد والشعر على العناصر الغذائية الكافية يصبح جافًا وضعيفًا.