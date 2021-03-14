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30 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى

الأحد، 14 مارس 2021 02:23 م
30 مارس أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى المتهم بالتحرش بطفلة المعادى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 30 مارس الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى تبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك أمام الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة.

 

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. 
 
 
وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.

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