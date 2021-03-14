وكيل تعليم سوهاج: 80% نسبة انتظام الطلاب بجميع مدارس المحافظة.. صور

سوهاج محمود مقبول

انتظمت اليوم الأحد، كافة مدارس محافظة سوهاج، داخل 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات مديرية التربية والتعليم، بنسبة حضور تم رصدها بلغت 80% بكافة المراحل التعليمية رياض أطفال ابتدائى إعداى وثانوى، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت المديرية مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بتوفير الكاشف الحرارى للطلاب على باب الدخول وتوفير الكمامات للطلاب غير القادرين مع التشديد على جميع الطلاب والمعلمين ضرورة ارتداء الكمامة، صرح بذلك الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه، قام الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بجولة تفقدية لعدد من المدارس بالإدارت التعليمية المختلفة ، للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد مع الاستمرار في تطهير المدارس بشكل يومي بعد انتهاء اليوم الدراسى وتعقيم الفصول.

وأشار عربى إلى أنه تم الاستعداد مبكرا لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى وتمت توعية المدرسين وتوعية أولياء الأمور خلال الفترة الماضية، معلنا عن توفير كافة المعقمات والمطهرات والكمامات بالمدراس وتقسيم الفصول إلى 3 مجموعات حيث يأتى كل فصل دراسى يومين في الأسبوع، وأن عدد الطلاب بكل فصل لا يزيد عن 20 طالبا، وأنه قبل الدخول يتم قياس الحرارة لهم ويمنع منعا باتا دخول أي طالب أو مدرس إلى المدرسة بدون كمامة ، وأن تلك التوجيهات تأتى طبقا لتوجيهات الوزارة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص غرفة للعزل يتم عزل فيها أي طالب أو مدرس مصاب لحين نقله إلى أحد المستشفيات المخصصة للعزل لتوقيع الكشف الطبي عليه واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة المتبعه في حدوث مثل تلك حالات الإصابة وأننا نبعث برسالة طمئنه لكافة أولياء الأمور أن أبنائهم الطلاب في أمان تام.

وأنهى وكيل الوزارة تصريحاته لليوم السابع بأن مجموع مدارس محافظة سوهاج بالمرحلة الإبتدائية بلغ 1020 مدرسة رسمي وحكومي ورسمي لغات وخاص عربي وخاص لغات ، وأن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بلغ 681908 تلاميذ، وأن المدارس التي بدأت العمل اليوم السبت ، بلغ 745 مدرسة إبتدائية بنسبة مئوية 73 % من جملة عدد المدارس وهو 1020 مدرسة وعدد التلاميذ الحضور 210 ألف تلميذ بنسبة 31 % من إجمالي عدد التلاميذ وهو 681908 تلاميذ.

وإجمالي عدد مدارس المرحلة الإعدادية بلغ 573 مدرسه وعدد الطلاب 264648 طالب وطالبه وبلغ إجمالي عدد المدارس الثانوية 107مدرسه وعدد الطلاب 64571 طالب وطالبه التعليم وعدد مدارس التعليم المجتمعى 410 مدرسه وعدد الطلاب بها 11302 طالب وطالبه.



الالتزام-بالإجراءات-الاحترازية



التباعد-الإجتماعى-داخل-المدارس



التلاميذ-فى-طريقهم-للمدرسة



الدكتور-عربى-أبوزيد-وكيل-وزارة-التربية-والتعليم



الطلاب-داخل-الفصول



الكشف-الحرارى-على-الطلاب



الكشف-الحرارى-لوكيل-وزارة-التعليم-اليوم



اليوم-الدراسى_1



تباعد-الأجتماعى-داخل-الفصول



تفقد-اليوم-الدراسى-الاول



جدول-حصص-المدرسة



جولة-وكيل-الوزارة_1



عملية-التعقيم



فصل-الدراسى-فى-انطلاق-الدراسة



قيم-التلاميذ-أثناء-الدخول-للمدرسة



كيل-الوزارة-وجولة-داخل-احدى-المدارس