وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى

كتب عبد اللطيف صبح

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بحلول عام 2023 لن تحتاج مصر إلى استيراد أى وقود سائل من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام 2018، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا فى المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز، مشيرا إلى أنه يتم تصدير الفائض من الغاز الطبيعى بأسعار أعلى من السوق المحلى.

وأوضح الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، اليوم، أن السنوات الماضية شهدت قصص نجاح كبيرة، وتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولفتت الدولة المصرية الأنظار واهتمام الشركات العالمية الكبيرة والعملاقة التى لم تكن تعمل فى مصر من قبل.

كما أشار الوزير إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح للشركات بالعمل فى سلسلة الغاز بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة، موضحا أنه تم عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار استيرادا وتصديرا حتى تكون مصر مركز إقليمى لتداول الغاز الطبيعى، قائلا: "نعمل فى قطاع البحث والاستكشاف لتنمية الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل المصريين".