اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى

الأحد، 14 مارس 2021 07:44 م
وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بحلول عام 2023 لن تحتاج مصر إلى استيراد أى وقود سائل من الخارج، مشيرا إلى أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام 2018، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا فى المنطقة الإقليمية وشرق المتوسط واستغلال البنية التحتية القوية ومحطات إسالة الغاز، مشيرا إلى أنه يتم تصدير الفائض من الغاز الطبيعى بأسعار أعلى من السوق المحلى.
 
وأوضح الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، أن السنوات الماضية شهدت قصص نجاح كبيرة، وتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولفتت الدولة المصرية الأنظار واهتمام الشركات العالمية الكبيرة والعملاقة التى لم تكن تعمل فى مصر من قبل.
 
كما أشار الوزير إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز يسمح للشركات بالعمل فى سلسلة الغاز بحث واستخراج وشحن وتوزيع وقيمة مضافة، موضحا أنه تم عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول الجوار استيرادا وتصديرا حتى تكون مصر مركز إقليمى لتداول الغاز الطبيعى، قائلا: "نعمل فى قطاع البحث والاستكشاف لتنمية الثروات الطبيعية وتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل المصريين".
 
 
 

وزير البترول

الوقود السائل

استيراد الوقود

الغاز الطبيعى

لجنة الطاقة والبيئة

مجلس النواب

الاكتفاء الذاتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة لرئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان وزعيم الأغلبية البرلمانية: مبادرة ‏حياة كريمة تستهدف توصيل الغاز لقرى كان يصعب الوصول إليها سابقاً.. و8 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة تدخل الخدمة بنهاية 2022

الإثنين، 08 مارس 2021 06:04 م

رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية

الإثنين، 08 مارس 2021 04:54 م

عبد الخالق عياد رئيسا للجنة الطاقة بـالشيوخ وعمرو عزت ومجدى عبد الرحيم وكيلين

الإثنين، 08 مارس 2021 02:00 م

تعرف على اختصاصات لجنة الطاقة والقوى العاملة بـ"الشيوخ " وفقا للائحة الداخلية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة