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وقسط شهرى 30 جنيها فقط..

وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد

الأحد، 14 مارس 2021 07:19 م
وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية
كتب عبد اللطيف صبح

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كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم الأعمال التى يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصل الغاز الطبيعى للمنازل، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.5 مليون وحدة سكنية، مشيرا أنه تم إطلاق مبادرة خاصة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بمعدل 30 جنيها قسط شهرى.
 
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، بالإضافة إلى دور الوزارة فى مبادرة "حياة كريمة" وتطوير القرية المصرية، مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسح لعدد الوحدات التى يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعى للمنازل.
 
 

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