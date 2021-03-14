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وزيرة الهجرة: المرأة المصرية قوية وحلينا العديد من مشكلات المصريين بالخارج

الأحد، 14 مارس 2021 06:46 م
وزيرة الهجرة: المرأة المصرية قوية وحلينا العديد من مشكلات المصريين بالخارج نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود حسين

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية أثبتت دورها فى كافة المجالات، وظهر ذلك واضحا أثناء الانتخابات التي شهدتها البلاد سواء انتخابات النواب أو الشيوخ، فالمرأة هى أول من وقفت فى الطابور أمام لجان الاقتراع، مضيفة: "المرأة المصرية بـ 100 راجل ومعروفة بالقوة".
 
وأضافت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسري المغازى، أن "مشكلة الكفيل هو نظام دولة أو نظام مملكة وعلينا أن نظبط أمورنا من خلال معرفة الحقوق والواجبات حتى لا نصطدم بأى أمر ونؤمن أنفسنا تجاه أى أزمة قد تحدث مع الكفيل".
 
وعن أزمة العالقين، أكدت مكرم أن الدولة أثناء بداية أزمة كورونا قامت بإعادة 77 ألف مواطن مصرى من كل مكان وجميع الشرائح دون استثناء لأحد، موضحة أن الأمر لم يقتصر على جزر المالديف كما روج البعض، قائلة: "نجاح الدولة في أزمة العالقين يحسب ويشهد للدولة المصرية"، وأشارت الوزيرة إلي أن هناك حرب واضحة على اللغة العربية لطمس الهوية وتفريغ المجتمع من لغته، مشيرة إلى أن الوزارة تبنت مبادرة "اتكلم عربي" لتشجيع المصريين بالخارج وأبناءهم أن يتحدثوا اللغة العربية، مطالبة اللجنة بالانضمام لهذه المبادرة وتشجيع الاهتمام باللغة العربية.
 
وأكدت الوزيرة ان الدولة لم تحرم أي مواطن مصري بالخارج من المشاركة في العملية الانتخابية وظهر ذلك واضحا من خلال التصويت عبر البريد، موضحة أنه منذ عودة وزارة الهجرة منذ عام 2015، قدمت وعملت الكثير للمصريين بالخارج سواء من خلال قنوات الاتصال أو حل مشكلات بجانب أن هناك احترام متبادل بين الوزرات لان هدفنا هو مصلحة المواطن .

الهجره

المصريين بالخارج

الشئون العربيه

مجلس النواب

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