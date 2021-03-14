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وزيرة الصناعة: مجلس الدولة انتهى من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

الأحد، 14 مارس 2021 06:00 م
وزيرة الصناعة: مجلس الدولة انتهى من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة
كتب عبد اللطيف صبح

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قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم نظر مشروع اللائحة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
 
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات تم إعدادها فى مراحل متعددة من المراجعة حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى 4 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة .
 
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر .
 
 

وزيرة الصناعة

المشروعات الصغيرة

مجلس النواب

نيفين جامع

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