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"هيئة المفوضين" تفصل فى دستورية شروط تعيين المأذونين .. اليوم

الأحد، 14 مارس 2021 12:00 ص
"هيئة المفوضين" تفصل فى دستورية شروط تعيين المأذونين .. اليوم المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تفصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".


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