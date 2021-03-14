نجاح أول تجربة لتصحيح الامتحانات الكترونيا بكلية العلوم جامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح أول تجربة لإجراء امتحانات الترم الأول وتصحيحها الكترونيًا وإعلان النتيجة بعد الامتحان بدقائق بكلية العلوم.

وأكد الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ الاختبارات الالكترونية تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأشار ‏الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن كافة الامتحانات الالكترونية تجرى داخل معامل الحاسب الآلى بالكليات ومعامل الحاسب الآلى بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحُسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الجميع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أنه تم اختيار عدة مقررات دراسية من كليات الجامعة، ومنها كلية العلوم بواقع مقررين دراسيين، حيث تم إجراء أول امتحان إلكتروني بكلية العلوم وتصحيحه إلكترونيًا وظهور النتيجة بعد نهاية الامتحان بدقائق للمرة الأولى فى تاريخ الكلية.

وأضاف الشيخ، أن التجربة الأولى شملت مقرر التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الوقود الحيوى لعدد 31 من طلاب الفرقة الرابعة "برنامج التكنولوجيا الحيوية"، وذلك فى ضوء توجيه الطلاب إلى كيفية الدخول إلي الامتحان وتوفير كافة الارشادات اللازمة لأداء الامتحان.

وقال الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، إن إجمالى المقررات الدراسية المقرر انعقادها إلكترونيًا 15 مقررا دراسيا تشمل كليات ‏الطب والهندسة والعلوم وطب الأسنان والصيدلة، وذلك وفقاً لجدول الامتحانات الالكترونية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعى 2020/2021.