نائب رئيس وزراء التشيك يرجح استمرار قيود كورونا بالبلاد حتى عيد الفصح

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استبعد نائب رئيس الوزراء التشيكي كاريل هافليسيك تخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل عيد الفصح، حتى لو بدأ الوباء في الانحسار تدريجيا.

وقال هافليسيك - حسبما ذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الأحد - إن "هذا الاحتمال ضئيل"، مشيرا إلى أن الحكومة لا ترغب في إعطاء آمال زائفة بأن الإغلاق سينتهي بعد ثلاثة أسابيع، لاسيما وأن علماء الأوبئة حذروا من أن تخفيف الإجراءات في وقت مبكر جدا قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.

وكانت السلطات الصحية في التشيك قد أعلنت اليوم تسجيل 6914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تراجع مؤشر خطر الفيروس من 73 نقطة إلى 71 نقطة.