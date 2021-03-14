نائب رئيس وزراء التشيك يرجح استمرار قيود كورونا بالبلاد حتى عيد الفصح

استبعد نائب رئيس الوزراء التشيكي كاريل هافليسيك تخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل عيد الفصح، حتى لو بدأ الوباء في الانحسار تدريجيا.
وقال هافليسيك - حسبما ذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الأحد - إن "هذا الاحتمال ضئيل"، مشيرا إلى أن الحكومة لا ترغب في إعطاء آمال زائفة بأن الإغلاق سينتهي بعد ثلاثة أسابيع، لاسيما وأن علماء الأوبئة حذروا من أن تخفيف الإجراءات في وقت مبكر جدا قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.
وكانت السلطات الصحية في التشيك قد أعلنت اليوم تسجيل 6914 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تراجع مؤشر خطر الفيروس من 73 نقطة إلى 71 نقطة.
نائب رئيس وزراء التشيك يرجح استمرار قيود كورونا بالبلاد حتى عيد الفصحالأحد، 14 مارس 2021 10:56 م
كورونا فى التشيك - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استبعد نائب رئيس الوزراء التشيكي كاريل هافليسيك تخفيف القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قبل عيد الفصح، حتى لو بدأ الوباء في الانحسار تدريجيا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كورونا حول العالم.. إيران تسجل 8010 إصابات و93 وفاة.. بلجيكا تشهد 2799 إصابة و25 وفاة.. رئيس الوزراء البريطاني يعلن جاهزية المدارس جاهزة لفتح أبوابها غدا.. التشيك: الأسبوع القادم الأكثر خطورة فيما يخص المصابينالأحد، 07 مارس 2021 06:47 م
التشيك تسجل 9066 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 07 مارس 2021 10:20 ص
التشيك تطلب من دول أخرى المساعدة فى علاج مرضى كوروناالجمعة، 05 مارس 2021 06:11 م
التشيك تسجل 14 ألفا و554 إصابة بفيروس كوروناالجمعة، 05 مارس 2021 12:08 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة