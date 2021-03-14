اليوم السابع
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ممدوح بدر الدين: إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بفائدة 3 % ينعش القطاع

الأحد، 14 مارس 2021 07:40 م
ممدوح بدر الدين: إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بفائدة 3 % ينعش القطاع اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

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قال المهندس ممدوح بدر الدين، المطور العقارى، إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل والذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3 % حتى 30 عاماً، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري. 

وأوضح أن خفض الفائدة سيسهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا. 

ولفت إلى أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت ايجابيات عديدة للقطاع العقارى واسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وأوضح أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور إيجابى كبير بالقطاع العقاري. 

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

 


عقارات

البنك المركزى

محافظ البنك المركزى

التمويل العقارى

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