مكافحة مخدرات شرق الدلتا تضبط 3 عاطلين بحوزتهم 25 كيلو بانجو

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة مخدرات شرق الدلتا، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 عاطل بحوزتهم 25 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجه بدائرة مركز بلقاس.

البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات ، عن قيام عاطل مقيم بلقاس، ومقيم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وعاطل مقيم مركز بيلا كفر الشيخ بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر البانجو داخل مدينة العاشر من رمضان، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهيلة، وتم عمل كمين له بدائرة مركز شرطة بلقاس، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو تزن 25 كيلو جرام، ودراجة بخارية ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المتهمين وعلى المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.