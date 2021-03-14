اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 02:36 م
خالد صلاح
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مصرع فنى تكييف سقطت عليه وحدة خارجية بالسخنة

الأحد، 14 مارس 2021 02:00 م
مصرع فنى تكييف سقطت عليه وحدة خارجية بالسخنة جثه - أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقى فنى تكييفات مصرعه فى السويس، سقطت عليه وحدة تكييف خارجية خلال تركيبها، وتوفى فى الحال، ونقل رجال الإسعاف جثمان الفنى لمشرحة السويس .

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس ، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة عتاقة يفيد مصرع " سمير تامر" 52 عاما فنى تكييفات ، داخل إحدى القرى السياحية بالعين السخنة ،  وانتقل المقدم أحمد غريب رئيس مباحث قسم عتاقة لموقع البلاغ .

وأفادت المعاينة أن المجنى عليه يعمل فى إحدى شركات توريد التكييفات بالقاهرة ، وحضر مع مندوب الشركة لتركيب التكييف لعميل فى القرية السياحية ، إلا أنه وقع خطأ فنى خلال تركيب وحدة الضاغط الخارجية فسقطت عليه ، نتيجة لثقل وزنها وأصيب بكسر فى الجمجمة ، نتج عنه نزيف حاد وهبوط حاد فى الدورة الدموية ، فلقى مصرعه داخل القرية .

 


مصرع فنى تكييفات

العين السخنة

مدير امن السويس

قرية سياحية بالعين السخنة

مصرع فنى تكييفات سقطت عليه وحدة تكييف

السويس

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