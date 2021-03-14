اليوم السابع
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مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور جوزيف تيتو

الأحد، 14 مارس 2021 08:26 م
مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكى بمحور جوزيف تيتو إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بعمود انارة بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى جوزيف تيتو بالنزهة بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

وعززت، اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. 

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 


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