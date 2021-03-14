اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 09:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حريق غابات شمال غربى الصين

الأحد، 14 مارس 2021 09:22 ص
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حريق غابات شمال غربى الصين حريق غابات ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون بعد اندلاع حريق غابات فى منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوى شمال غربى الصين، وذكرت سلطات المنطقة فى بيان اليوم الأحد، أن الحريق اندلع أمس فى تل قاحل فى قرية ماتشانغ بمدينة قويوان بالمنطقة، حيث التهمت النيران حوالى 33.3 هكتار، فيما شارك حوالى 300 شخص بينهم رجال شرطة وأفراد الاستجابة للطوارئ ورجال إطفاء فى عملية إخماد الحريق. 
 
وكشف تحقيق أولى أن الحريق نجم عن زيارة الناس لضريح على التل، حيث هناك تقليد صينى لإحياء ذكرى الأصدقاء وأفراد العائلة الراحلين عن طريق حرق النقود الورقية الوهمية وغيرها من الممتلكات الوهمية. 
 
وتمكنت الجهات المختصة من إخماد الحريق صباح اليوم، فيما قامت السلطات المحلية بإجلاء السكان الذين يعيشون فى دائرة قطرها 20 كيلومترا من موقع الحريق.

الصين

حريق غابات

حريق غابات فى الصين

اخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة