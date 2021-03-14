وأضاف المصدر الطبى فى تصريحات له، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، " يقيم الأطباء حالة هذين الجريحين بـ"الخطيرة المستقرة".

وكانت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة ألما آتا قد أفادت بأن الجريحين يعانيان من كسور وإصابات فى الدماغ، وأحدهما يعانى من حروق من الدرجة الثانية والثالثة فى جسمه.

يذكر أن طائرة من طراز "أن-26" قد تحطمت أمس بالقرب من مطار ألما آتا حيث كانت قادمة من العاصمة نور سلطان، واحترقت بعد سقوطها على الأرض مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين.