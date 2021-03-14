مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

أفادت أوقاف القدس المحتلة باقتحام 193 مستوطنا باحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم المتطرف "غليك"، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضحت أوقاف القدس، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية استفزازية، وسط دعوات جديدة لتكثيف الاقتحامات، احتفالا بـ "بداية شهر نيسان العبرى".
فى السياق، أدى عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية في ساحة الغزالى عند باب الأسباط أحد مداخل باحات الأقصى.
من جانب أخر صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.
وأفاد مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، بأن "سلطات الاحتلال صادقت على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ محاذية لمستوطنة "بيتار عيليتA"، حوض (3) وحوض (4) فى منطقة المترسية وخربة الكبرة من أراضى بلدة نحالين غربا، وحوض (3) فى منطقة واد أبو الحمراء من أراضي قرية حوسان غربا".
وقال مدير المكتب، حسن بريجية، إن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الأراضي المستهدفة لأماكن عامة وطرق للمستوطنين، إضافة إلى وحدات استيطانية.
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