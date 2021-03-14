مسئول بريطانى يحذر من موجة ثالثة لكورونا فى الخريف.. ويؤكد: قادمة لا محالة

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قال رئيس "مكتب الإحصاءات الوطنية" بالمملكة المتحدة إيان دايموند إنه "ليس لديه شك" في أنه ستكون هناك موجة أخرى من إصابات كوفيد-19 في فصل الخريف،وإن هناك الكثير من الاختلافات بالنسبة للمدن والقرى في بريطانيا من حيث عدد الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة.

تأتي تعليقاته بعد أن قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي إنه لا تزال هناك مخاطر، لإعادة فتح المجتمع وستشهد المملكة المتحدة موجة أخرى من الحالات في وقت ما، ربما في أواخر الصيف أو خلال الخريف والشتاء القادمين،وإن الناس بحاجة إلى فهم كيفية تقديم البيانات ،وإلقاء نظرة على تأثير طرح اللقاح الذي وصفه حتى الآن بالعمل "الرائع".

وأضاف في تصريحات له لبرنامج أندرو مار شو على هيئة بي بي سي ونقلته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "لكن بعد أن قلنا ذلك، نحتاج أيضًا إلى الاعتراف بأن هذا فيروس لن يختفي."ومضى قائلاً: "ليس لدي شك في أنه في الخريف ستكون هناك موجة أخرى من العدوى."

ولدى سؤاله عما إذا كان من السابق لأوانه معرفة مقدار الانخفاض في الإصابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بسبب طرح اللقاحات، قال إن هناك عددًا من الأجزاء المتغيرة مثل اللقاحات والقيود على الأشخاص.

وأضاف: "أعني أنني سأقول على الرغم من أن هذا كان إطلاق لقاح مثير للإعجاب بشكل لا يصدق، وكنا نبحث في الأجسام المضادة في السكان، وقمنا بتوسيع نطاق مسحنا حتى نتمكن من إجراء المزيد من اختبارات الدم حتى نتمكن من النظر إلى التأثير. ما نراه هو زيادات ملحوظة في مستوى الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، وبشكل متزايد في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا. لذلك أنا واثق جدًا من أن طرح اللقاح قد بدأ حقًا في توفير بعض الحماية الحقيقية. على الجانب الآخر، نرى مستويات عالية جدًا نسبيًا بين الشباب والتي تظهر فقط مدى تأثر الشباب بالفيروس."

واختتم تصريحاته قائلاً: "أخيرًا أقول فقط في هذا الصدد أن هناك الكثير من الاختلافات حسب المدينة، لذلك نجد 30 في المائة من السكان في لندن لديهم أجسام مضادة بينما 16 في المائة فقط في الجنوب الغربي، لذلك نحن بحاجة إلى التعامل مع ذلك أيضًا ، وخلال الأسبوع، قال البروفيسور ويتي إنه سينصح بشدة بعدم القيام بأي تحرك لتقصير الجدول الزمني لتخفيف قيود الإغلاق.

وفي حديثه إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم، قال البروفيسور ويتي إن الإجراءات التي تم تحديدها في 17 مايو، عندما يُسمح بالاختلاط الداخلي لما يصل إلى ستة أشخاص، تنطوي على "مخاطر كبيرة".

وأضاف: "ما سنراه هو، مع انفتاح الأمور، ما نراه مستقراً هو أنه في مرحلة ما سنحصل على زيادة في إنتشار الفيروس. نأمل ألا يحدث ذلك قريبًا، فقد يحدث على سبيل المثال في وقت لاحق من الصيف إذا انفتحنا تدريجيًا أو بسبب التأثير الموسمي الذي قد يحدث خلال الخريف والشتاء المقبلين."

وإختتم تصريحاته قائلاً: "تشير جميع النماذج إلى أنه سيكون هناك زيادة أخرى وستجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لم ينجح اللقاح في التعامل معهم. سينتهي الأمر ببعضهم في المستشفى، وللأسف سيموت بعضهم".