مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بـ"خلية داعش بولاق" للغد

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، مد أجل النطق بالحكم على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور" لغد الإثنين.

وحملت القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.