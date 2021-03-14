اليوم السابع
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محافظة بني سويف تتلقى 127 ألف و 680 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن

الأحد، 14 مارس 2021 06:37 م
محافظة بني سويف تتلقى 127 ألف و 680 طلب تصالح على مستوى المراكز والمدن محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة"حتى اليوم"قد بلغ 127ألف و 681 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح ،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021

وأكد المحافظ على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات ،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة

 ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون

 

 


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