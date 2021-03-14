اليوم السابع
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محافظة القاهرة تستجيب لخدمة صحافة المواطن برصف وإزالة حاجز كوبرى السيدة زينب

الأحد، 14 مارس 2021 11:08 ص
محافظة القاهرة تستجيب لخدمة صحافة المواطن برصف وإزالة حاجز كوبرى السيدة زينب الكوبرى بعد ازالة الحاجز الحديدى
كتبت ــ شيماء حمدى

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أرسل القارئ حسن منصور أحمد، عددا من الصور عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، توضح استجابة المسئولين بمحافظة القاهرة لإزالة الفاصل الحديدى المتهالك المرتفع وتركيب فاصل جديد ورصف كوبرى زينهم امام مستشفى ابو الريش بالسيدة زينب، بناء على الشكوى التي تم نشرها من قبل عبر خدمة صحافة المواطن بالموقع.

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كوبرى السيدة زينب
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كوبرى السيدة زينب
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كوبرى السيدة زينب
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كوبرى السيدة زينب
 
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كوبرى السيدة زينب

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

القاهرة

السيدة زينب

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