ما هى أسباب تقشير أطراف الأصابع؟.. تعرف على العلاجات المنزلية المفيدة

كتب - محمود جلال

يعد تقشير الأصابع من الحالات الشائعة بسبب أمراض جلدية كامنة، وإذا لم يتم علاج أطراف أصابعك بالعلاجات الطبيعية أو إذا كانت الأعراض تزداد سوءًا، فعليك التحدث إلى الطبيب، وفى التقرير التالى نتعرف على الأسباب والعلاجات المنزلية المفيدة لتقشير الإصبع، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أسباب تقشير أطراف الأصابع

كثرة غسل اليدين

يمكن أن يؤدي غسل اليدين كثيرًا وبشكل متكرر إلى تقشير أطراف الأصابع، عليك غسل اليدين بالصابون بشكل متكرر إلى القضاء على طبقة الدهون على سطح بشرتك، هذا يمكن أن يجعل الصابون يمتص إلى طبقات أكثر حساسية من بشرتك، مما يؤدي إلى تهيج وتقشير، ولمنع تقشر أطراف أصابعك، عليك غسل يديك بمنتجات لطيفة.



غسل اليدين

جلد جاف

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون البشرة الجافة عاملاً رئيسياً وراء تقشير أطراف الأصابع، ويحدث هذا عادة في فصل الشتاء، كما يمكن أن تسبب المكونات والمواد الكيميائية القاسية في الصابون أو المنتجات الأخرى الجفاف أيضًا، كما يجب أيضًا تجنب استخدام الماء الساخن لغسل يديك.



جلد جاف

المواد الكيميائية في المنتجات المختلفة

قد تكون بعض المواد الكيميائية الموجودة في المرطبات والصابون والشامبو وغيرها من المنتجات سببًا لتهيج الجلد، الذي يؤدي إلى تقشير أطراف الأصابع.

مص الإصبع

يمكن أن يكون "مص الإصبع" أو الإبهام أيضًا سببًا وراء جفاف وتقشر البشرة، لكن البعض قد يتطلب التوجيه والتدخل، إذا كان طفلك يمص إبهامه أو أصابعه، خاصة إذا بدأ في التقشير والتشقق، فعليك التحدث إلى طبيب الأطفال حول الحل.



مص الاصبع

4 علاجات منزلية مفيدة لتقشير أطراف الأصابع:

الصبار

يمكن أن يتسبب تقشير الجلد حول أطراف الأصابع في ظهور أعراض مثل الحرق والتهيج، وإذا قمت بوضع جل الصبار الطازج فوقه، فيمكنه أن يهدئ ويبرد في غضون بضع دقائق، الصبار من أفضل العلاجات لتقشير الأصابع.

زيت جوز الهند

يجب أن تكون قد سمعت عن تجول زيت جوز الهند على بشرتك عدة مرات، يعمل هذا العلاج الطبيعي على جميع مشاكل البشرة تقريبًا من الجفاف إلى الطفح الجلدي والحساسية لتقشير وجروح أطراف الأصابع، زيت جوز الهند مفيد للغاية في الحل المنزلي ويمكنه علاج تقشير أطراف الأصابع.



زيت جوز الهند

جل النفطي

الفازلين علاج منزلي مفيد لعلاج التقشير والتشققات، يحافظ على بشرتك رطبة ويمنع جفافها ويشفيها من الداخل، يمكنك وضع الفازلين على مدار اليوم، خاصة قبل النوم، سيحافظ ذلك على ترطيب أطراف أصابعك وسلسها وحمايتها من التقشر.



جل النفطي

الموز

علاج منزلي آخر لتقشير أطراف الأصابع هو الموز لا يجب عليك التخلص من الموز الناضج فحسب، بل قم ببساطة بهرس الموز وإضافة القليل من العسل والحليب إليه، ثم ضعه على أطراف أصابعك الجافة سيساعد ذلك في التخلص من الجلد الجاف، ويمنع وعلاج تقشير أطراف الأصابع.