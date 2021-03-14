اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 05:08 م
خالد صلاح
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كونا: أمير الكويت يغادر الولایات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبية ناجحة

الأحد، 14 مارس 2021 04:32 م
كونا: أمير الكويت يغادر الولایات المتحدة بعد إجراء فحوصات طبية ناجحة أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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غادر أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الیوم الأحد، الولایات المتحدة الأمریكیة متوجھا إلى أوروبا في زیارة خاصة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبیة المعتادة في مدینة نیویورك والتي تكللت بالنجاح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه كان في وداع الأمير سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي، وقنصل الكویت لدى مدینة نیویورك حمد علي الھزیم وأعضاء السفارة.


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