فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، غدا الاثنين عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأكد مركز عمليات البحر الاحمر فى بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الاذاعة وأناراتها، وبنك الدم، و جمعية الاسكان بالاحياء، و عمارات الرضا وعمارة أحمد عبد المقصود بجوار محطة الكرنك، والفرع المالى والباكبوند ، خزان المياه وذلك غدا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.