فرنسا تنقل مرضى "كورونا" من مستشفيات باريس المزدحمة لأقاليم أخرى تفاديا لانهيارها

كتبت - نهى الطويل

أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستنقل بنهاية الأسبوع الجاري حوالي 100 مريض بفيروس كورونا من وحدات العناية المركزة من إقليم "ليل دو فرانس"، الذي يضم العاصمة باريس، وذلك لتخفيف الضغط الذي بلغ أشده هذا الأسبوع على المستشفيات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال عتال، اليوم الأحد، أثناء تواجده بمطار أورلي، حيث كان يجري نقل مريضين يبلغان من العمر 33 عاما و70 عاما إلى مدينة بوردو بالجنوب أنه تم تجهيز قطارين لنقل المرضي إلى أقاليم فرنسية أقل تضررا من الجائحة وفقا لمل نقلته Mint.

وتحاول الحكومة الفرنسية، تفادي إعادة فرض الإغلاق في الإقليم الذي يضم 12 مليون شخص. يوجد بهذا الاقليم وحده 1100 من أصل 4100 مريض كورونا يعالجون بالعناية المركزة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت الحكومة الفرنسية بعض مرضي كورونا من مستشفيات في إقليم بادوكاليه الشمالي إلى مستشفيات أخري أقل ازدحاما. وذلك بالتوازي مع فرض الاغلاق أثناء الأجازة الاسبوعية في الإقليم وفي محيط مدينة نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبلغ عدد مرضي كورونا اليومي يوم السبت 30 الف مريض، وتم تسجيل 174 حالة وفاة.