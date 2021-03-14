فرقة إنقاذ فى سيبيريا تتدخل لإجلاء سياح عالقين وسط عاصفة قوية.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تشهد الكثير من المدن الروسية خاصة الواقعة فى الجانب السيبيرى أجواء شتوية شديدة البرودة مع استمرار العواصف الثلجية التى تسبب عرقلة للحركة المرورية وتقطع الشوارع لأيام بسبب الثلوج التى تملء المدن، وفى هذا الإطار، تعرضت مقاطعة إركوتسك السيبيرية فى روسيا لعاصفة شديدة ورافقتها رياح قوية بلغت سرعتها نحو 30 مترا فى الثانية.

وعرضت شبكة "روسيا اليوم"، فيديو لأثار العاصفة الثلجية وجانب من محاولة فرقة انقاذ مساعدة مجموعة من السياح علقوا وسط العاصفة الأخيرة، وأظهرت لقطات الفيديو السياح وهم لا يستطيعون الوقوف بتوازن خلال العاصفة القوية، حيث تواجد فى منطقة ضربتها الرياح الشديدة فى مقاطعة إركوتسك خلال رحلة سياحية.



اجلاء السياح



اجواء صعبة فى روسيا

وفى وقت سابق، نفذ أفراد وزارة الطوارئ الروسية عمليات إنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية بعد أن ضربتها عاصفة ثلجية قوية، أظهرت لقطات فيديو سيارات تغطيها الثلوج بينما يقوم رجال الانقاذ بمحاولة إزالة الثلوج وتحريكها من أماكن الثلوج، وواصل أفراد الطوارئ إزالة الثلوج في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية.



جانب من الاجلاء



جرى الشاحنة

وتسببت العاصفة الثلجية المرتفعة في إحداث أزمة مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية، ومازالت عملية تنظيف الطرق مستمرة للانتهاء من الاختناقات المرورية الطويلة.

كما تحولت قرى محيطة بمدينة فوركوتا الروسية الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية إلى مدن بيضاء تكسوها الثلوج من كل اتجاه، ما أدى إلى فرار الأهالي من هذه المناطق التي أصبحت متجمدة بشكل دائم وتعطلت فيها صور الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة والتي تظل لأيام تحت الصفر، فأصبح قرى بمدينة فوركوتا مدن مهجورة لا يوجد فيها أي مظهر للحياة.