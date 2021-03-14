فرص استثمارية بالمشروعات القومية بمحافظة كفر الشيخ ووضع خريطة للسياحة

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات القومية والخدمية التى يتم تشييدها على أرض المحافظة، إضافة للفرص الاستثمارية بالعاصمة والمدن، ووضع خريطة سياحية، خلال اللقاء السادس مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بحضور اللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون المحافظ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

ودعا محافظ كفر الشيخ ،أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بزيارة المشروعات القومية الجارى تشييدها بالمحافظة، ومنها مركز الأورام الذى قارب على الانتهاء، والمرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، اللذان سيتم افتتاحهما فى شهر يونيو المقبل، وبدء الأعمال فى مشروع الإسكان الاجتماعى بالتجمعات الثلاثية لتنتهى معاناة الحاجزين، إضافة لما ستشهده قرى مطوبس خلال المرحلة المقبلة من أعمال تطوير وانشاء مشروعات خدمية متعددة وأعمال رصف الأسفلت والانترلوك ، وانشاء مستشفيات ومدارس ، وصرف صحى ، وتوصيل الغاز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وتناول محافظ كفر الشيخ المحاور الجديدة غرب كفر الشيخ ، وتابع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الخرائط المعدة التى تم عرضها خلال اللقاء ،وما تم إنجازه من محاور جديدة والأعمال الجارية سواء محور صبرى القاضى ومحور سعد زغلول وما يشهده شارع 21 من أعمال لتحويله لاتجاهين ،بالإضافة للمحاور الجديدة بشرق العاصمة .

كما تناول محافظ كفر الشيخ خلال اللقاء ما أنجزته المحافظة فى منظومة الجيو مكانية، لرصد أى تغييرات فى الخريطة العمرانية والتعامل من أى مخالفات، مناشداً المواطنين اتباع الإجراءات القانونية حتى لا يتعرض صاحب المخالفة للمساءلة القانونية لأن عمليات الرصد يومية لحظياً ، وهذا ما أشاد به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووزير الاتصالات خلال زيارته للمحافظة الأسبوع الماضي.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من 12 مركزاً تكنولوجياً وجارى الانتهاء من المركز ال13 بمطوبس ، مؤكداً أنه تم وضع أكواد على 900 عقار بالمصيف للتعرف على كل المعلومات العقارية الخاصة بالوحدة ، كتجربة أولى سيتم تعميمها على بقية المراكز والمدن.

كما تناول محافظ كفر الشيخ الفرص الاستثمارية فى المحافظة داعيا المستثمرين بإقامة مشروعات متعددة سواء فى المنطقة الصناعية بمطوبس أو بالمصيف أو بالعاصمة ، وستتم الموافقة على منحهم مواقع ، فى ظل تيسيرات متعددة لإقامة تلك المشروعات، ومن بين المشروعات التى تهتم بها المحافظة إقامة مصانع للأخشاب للاستفادة من قش الأرز، والذى تنتج المحافظة 40% من إنتاج الجمهورية ،ومصانع لتعليب وتغليف وتعبئة الأسماك ،لما تتميز به المحافظة من انتاج كبير لأنواع عديدة منه، إضافة لتطوير صناعة السجاد والكليم والجوبلان وتطوير صناعتها بفوه بالتعاون بين أرباب المهنة والجامعة والتعليم الفنى ،وتفعيل التسويق الإلكترونى للمنتجات، إضافة للاستثمار فى مجال الفندقة لإقامة فنادق متعددة المستويات ، والمحافظة فى حاجة ماسة لذلك، خاصة بعد تطوير مسار العائلة وافتتاح متحف كفر الشيخ وأعمال تطوير المصيف.

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى إتاحة تلك الأراضى للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، التى تتميز بأنها على مسافة 60 كيلو من ميناء الإسكندرية وعلى بعد 60 كيلو من ميناء البرلس والذى سيشهد أعمال تطوير وتعميق ورفع كفاءتها.



اثناء اجتماع محافظ كفر الشيخ واعضاء مجلس النواب



الحضور في الاجتماع



المحافظ يوضح الفرص الاستثمارية