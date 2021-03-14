غدا ..قطع مياه الشرب عن منطقة مبارك بالقصير لمدة 4 ساعات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر اخطارا لمجلس مدينة القصير يفيد بقطع مياه الشرب عن منطقة إسكان مبارك بمدينة القصير غدا الاثنين من الساعة الثانية عشر ظهر حتى الرابعة عصرا .

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر فى الإخطار الموجه لمجلس المدينة أن سبب قطع المياه عن المنطقة المذكورة عملية تعقيم وتطهير الخزان العلوى المغذى لتلك المنطقة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة البحر الأحمر، ضخ المياه بمناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر بالغردقة طوال الـ24 ساعة، وإلغاء نظام المناوبات.

وأضافت الشركة فى بيان سابق لها، أن عملية ضخ المياه للمناطق المختلفة بالغردقة طوال الـ24 ساعة يأتى تنفيذًا لتوصيل المياه بشكل مستمر للمواطنين دون انقطاع ولإلغاء نظام النوبات، وكذلك وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.