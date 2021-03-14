اليوم السابع
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غدا.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة

الأحد، 14 مارس 2021 03:04 م
غدا.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف للصيانة انقطاع الكهرباء-ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن منطقتى ميدان المحطة وميدان حارث بمدينة بنى سويف، اعتباراً من الساعة 8.30صباحا حتى 12 ظهر غد الإثنين 15 مارس الجاري، وذلك لإجراء أعمال صيانة لمغذى الإشارات  بلوحة كهرباء الجامعة.

ويتقدم القطاع فى بيان له بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 

 

 


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