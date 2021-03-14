ظهور مفاجئ للطائر "الشبح" فى كولومبيا يثير الهلع.. فيديو

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائر غريب المنظر، أطلقوا عليه اسم "الشبح"، لافتين إلى أنه عثر عليه في كولومبيا.

وفي الفيديو يظهر الطائر وهو يقف فوق عمود خشبي، فظنت مصوّرة المقطع أنه مصنوع من الخشب، إلا أنها تفاجأت عندما اقتربت منه، حيث قام بفتح فمه.

وحسب موقع سكاى نيوز قالت مصوّرة الفيديو "شعرت بالخوف عندما فتح الطائر عينيه وفمه. كان شكله غريبا للغاية".

وينتمي الطائر النادر والمعروف باسم "بوتو" إلى فصيلة الطيور الليلية التي تعيش في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

ويتميز الطائر بكبر حجم عينيه وفمه، وتمتعه برؤية ليلية ممتازة، تساعده على حماية نفسه من الافتراس.

وبفضل ألوانه، يستطيع الطائر الاختفاء عن عيون الحيوانات المفترسة، بالوقوف على أغصان الأشجار والأعمدة الخشبية.

ويبلغ طول الطائر حوالي 38 سنتيمترا، ويتمتع بريش رمادي اللون، يساعده على التماهي مع الأشجار.